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В Ленобласти коронавирус обнаружили у 409 жителей
Сегодня, 13:13
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В Ленобласти коронавирус обнаружили у 409 жителей

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От болезни скончались 6 пациентов, у которых диагностировали COVID-19.

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 409 случаев заражения коронавирусом. Пока данный показатель является антирекордом по суточному числу инфицирования в регионе. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 7 ноября.

Справку о выписке получили 373 жителя, которые переносили инфекцию. Еще 6 человек ушли из жизни из осложнений, которые спровоцировал вирус. 

В это время в Петербурге зафиксировали спад по числу новых случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 2 551 петербуржцев. Победить болезнь смогли 1 357 жителей. Умерли еще 83 пациента.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ТРК "Заневский каскад" откроют второй пункт вакцинации после визита Беглова.

Фото: Pexels

 

Теги: здоровье, коронавирус в ленобласти, оперативный штаб, число заболевших
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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