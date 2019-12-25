В Ленобласти коронавирус обнаружили у 409 жителей

От болезни скончались 6 пациентов, у которых диагностировали COVID-19.

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 409 случаев заражения коронавирусом. Пока данный показатель является антирекордом по суточному числу инфицирования в регионе. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 7 ноября.

Справку о выписке получили 373 жителя, которые переносили инфекцию. Еще 6 человек ушли из жизни из осложнений, которые спровоцировал вирус.

В это время в Петербурге зафиксировали спад по числу новых случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 2 551 петербуржцев. Победить болезнь смогли 1 357 жителей. Умерли еще 83 пациента.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ТРК "Заневский каскад" откроют второй пункт вакцинации после визита Беглова.

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