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В Петербурге зафиксировали спад по числу новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 11:33
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В Петербурге зафиксировали спад по числу новых случаев заражения коронавирусом

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За минувшие сутки в городе выявили инфекцию у 2,5 тыс. жителей.

За последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 2 551 петербуржцев. Накануне, 6 ноября, число новых случаев заражения было больше на 600 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 7 ноября.

Победить болезнь смогли 1 357 жителей. Ушли из жизни еще 83 пациента, у которых диагностировали ковид. На сегодняшний день на карантине находятся 3,6 тыс. человек. Еще 7,7 больных проходят лечение в стационарах.

Напомним, что новая партия вакцины "Спутник V" поступила на склад Петербурга. Всего было доставлено 1800 комплектов доз. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в "Ленэкспо" медики спасли пациента с 96-процентным поражением лёгких.

Фото: Pexels

Теги: здоровье, ковидная статистика, оперативный штаб, число заболевших
Категории: Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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