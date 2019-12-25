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Новая партия вакцины "Спутник V" поступила на склад Петербурга
Сегодня, 16:27
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Новая партия вакцины "Спутник V" поступила на склад Петербурга

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Общий запас вакцины в городе составляет более 728 тыс. комплектов.

В пятницу, 5 ноября, в Петербург прибыла новая партия вакцины "Спутник V". Ее приняли на складе ОАО "Фармбаза". Об этом сообщили в Смольном.

Всего было доставлено 1800 комплектов доз. Общий запас вакцины составил 728 694 тыс. ампул. 

На сегодняшний день в городе работают 177 пунктов, где можно сделать прививку. Запись на вакцинацию осуществляется на сайте "Госуслуги" и по телефону "122". В Петербурге за последние сутки привились 7,5 тыс. жителей. Закончили цикл вакцинации 5,6 тыс. человек. Известно, что почти 2 млн горожан полностью привились. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в реанимациях сегодня находятся 730 петербуржцев, у которых диагностировали коронавирус.

Фото: Pexels

Теги: вакцинация, здоровье, спутник v, фармбаза
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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