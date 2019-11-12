В Ленобласти в зоне подтоплений остаются 24 участка

Вода поднялась из-за ветра и осадков.

Специалисты МЧС продолжают следить за зонами подтоплений в Ленобласти. На данный момент в них находятся 33 участка.

Накануне вода поднялась из-за большого количества осадков и сильного ветра. С 18 на 19 февраля подтопления произошли на 240 участках.

Уровень реки Сестры, которая вышла из берегов в Курортном районе, снизился более, чем на 10 см.

Оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов и специалисты поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга проводят постоянный мониторинг обстановки и обходят местных жителей. Несмотря на неблагоприятные условия, угрозы жизни и здоровью людей нет.

Завтра в Ленобласти будет туман и снег с дождем.

Видео: ГУ МЧС по ЛО