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В Ленобласти в зоне подтоплений остаются 24 участка

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Вода поднялась из-за ветра и осадков.

Специалисты МЧС продолжают следить за зонами подтоплений в Ленобласти. На данный момент в них находятся 33 участка.

Накануне вода поднялась из-за большого количества осадков и сильного ветра. С 18 на 19 февраля подтопления произошли на 240 участках. 

Уровень реки Сестры, которая вышла из берегов в Курортном районе, снизился более, чем на 10 см. 

Оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов и специалисты поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга проводят постоянный мониторинг обстановки и обходят местных жителей. Несмотря на неблагоприятные условия, угрозы жизни и здоровью людей нет. 

Завтра в Ленобласти будет туман и снег с дождем

Видео: ГУ МЧС по ЛО

Теги: подтопления
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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