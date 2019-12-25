В пятницу Ленобласть ждут туман и снег с дождем

С утра дороги может сковать лед.

В пятницу, 21 февраля, Ленобласть окутает туман, а в течение дня пройдет необильный снег с дождем. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В целом погода будет облачной с прояснениями, ветер придет с юга. Днем потоки воздуха разгонятся до 12 м/с, ночью составят не больше 9 м/с. Воздух днем прогреется до +4 градусов, ночью остановится на отрезке от -1 до +1 градуса. Также ночью и утром ожидается гололедица, а атмосферное давление слабо понизится в течение дня.

Ранее мы писали, что петербуржцы остались без "Лыжных стрел" из-за погодных условий.

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