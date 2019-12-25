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Петербуржцы остались без "Лыжных стрел" из-за погодных условий
Сегодня, 11:07
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himif

Петербуржцы остались без "Лыжных стрел" из-за погодных условий

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Февральские и мартовские поездки не состоятся.

Спецпоезда "Лыжные стрелы", которые зимой традиционно отвозят лыжников на соревнования и лесные прогулки, не состоятся до конца марта. Об этом сообщила пресс-служба АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" 20 февраля.

Поездкам помешала слишком теплая погода, установившаяся в городе и области. Первые отмененные рейсы настигли петербуржцев еще 15 февраля. Погодные условия внесли коррективы в работу "Лыжных стрел" на оставшиеся февральские дни и март.

Ранее мы писали, что "Ласточки" и "Аллегро" в мае будут ездить по измененному расписанию.

Фото: "ЛЫЖНАЯ СТРЕЛА-2020" / "ВКонтакте"

Теги: ао сзппк, лыжные стрелы, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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