"Ласточки" и "Аллегро" в мае будут ездить по измененному расписанию

Расписание будет скорректировано в связи с ремонтными работами.

Пассажиров скоростных поездов "Аллегро" и "Ласточка" ждет изменение расписания с 17 по 28 мая 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Расписание будет скорректировано в связи с ремонтными работами на перегоне "Гаврилово – Верхнечеркасово направления Санкт-Петербург – Бусловская".

"Аллегро" из Петербурга в Хельсинки будет выходить на 7 минут позже обычного. Также на 6 минут позже будет отправляться "Ласточка" из Петербурга в Сортавалу. Обратно электропоезда тоже будут прибывать немного позже.

"Сапсан" сломался по пути из Петербурга в Москву.

Фото: Piter.tv