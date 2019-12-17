"Сапсан" сломался по пути из Петербурга в Москву

Пассажирам выплатят компенсацию.

Поезд "Сапсан" из Москвы из Петербурга до Москвы значительно опоздал в пункт назначения. Это произошло из-за технической неисправности. Составу пришлось остановиться на станции Решетниково Октябрьской железной дороги. За пассажирами отправили "Ласточку". Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД. Известно, что инцидент произошел в половину девятого вечера 10 февраля с поездом под номером 773.

Отметим, что "Ласточка" выехала до Ленинградского вокзала в половину десятого вечера. В Москве пассажиры были в половину одиннадцатого. За полученные неудобства компания выплатит клиентам денежную компенсацию.

Напомним, что между Решетниково и вокзалом в Москве около 120 километров.

Ранее Piter.tv писал о том, что пассажиры "Ласточки" из Петербурга в Москву смогут приобрести билеты на поезд по скидке.

Фото: Piter.tv

