Пассажиры "Ласточки" смогут приобрести билеты на поезд по скидке

Акция распространяется на поезда, которые будут ходить в течение февраля.

В течение февраля жители Петербурга и Москвы смогут купить билеты на поезд "Ласточка" по скидке. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Билеты на поезда, которые хотят с понедельника по четверг и в субботу обойдутся пассажирам в 999 рублей. Экономический класс будет стоить от 1100 рублей, а бизнес-класс — от 2 тыс.рублей. Акция будет действовать до 29 февраля, кроме 24 февраля.

Кроме того, скидка 30% будет распространяться на пассажиров до 21 года или старше 60 лет. При покупке билетов в обе стороны стоимость снизится на 20%.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Сапсан" насмерть сбил мужчину в Тверской области.

Фото: Piter.TV