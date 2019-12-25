Мужчина скончался после столкновения с "Сапсаном"

Личность погибшего пока что не удалось установить, так как при нем не было документов.

Мужчина попал под "Сапсан" на перегоне между станциями Решетниково и Завидово.Об этом стало известно утром 10 февраля, сообщили в "АиФ Санкт-Петербург".

Поезд следовал из Москвы в Петербург. В результате столкновения мужчина скончался, тело нашли у платформы станции "Черничная". По предварительным данным, он вышел на рельсы прямо перед приближающимся составом.

У погибшего не было при себе документов. На вид мужчине около 40 лет, тело направили в морг.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские вокзалы и платформы очистили от снега и наледи.

Фото: "Сапсан" / "Вконтакте"