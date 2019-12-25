С начала года с Октябрьской железной дороги убрали и вывезли более 1,3 тысяч кубометров снега.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что петербургские вокзалы и платформы очистили от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Как оказалось, больше всего снега вывезли с вокзалов Петербурга и объектов пассажирской инфраструктуры Петрозаводского региона. Известно, что коммунальные службы утилизировали 140 и 950 кубометров соответственно. Для обеспечения безопасности пассажиров на платформах рассыпали 340 тонн противогололедных составов.

Отмечается, что на вокзалах работают 180 единиц снегоуборочной техники и до 1750 работников.

Ранее мы сообщали о том, что на маршруты в Мурино и Гатчине вышли новые автобусы.

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