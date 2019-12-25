На маршруты в Мурино и Гатчине вышли новые автобусы

Новые автобусы вышли на маршрут уже 10 февраля.

Управление по транспорту Ленобласти договорился с компанией "Питеравто" о поэтапном обновлении автобусного парка на загруженных направлениях. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Уже 10 февраля на маршрут № 631 "Гатчина — ст. метро ʺПроспект Ветерановʺ" вышли шесть новых автобусов вместимостью до 50 пассажиров с 29 сидячими местами. В транспорте есть информационные электронные табло.

Ещё пять автобусов вышли на маршрут № 1 в Мурино ("Ст. М. ʺДевяткиноʺ — Лесная улица"). В транспорте есть подъёмники, которые будут удобны для родителей с колясками и пассажиров с ограниченными возможностями.

Автобусы в Петербурге переведут на альтернативное топливо.

Фото: Piter.TV