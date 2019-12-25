ГУП "Пассажиравторанс" в 2020 году закупит 110 новых автобусов, 60 из которых будут работать на газе.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что в Петербурге автобусы переводят на альтернативное топливо. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Известно, что в этом году ГУП "Пассажиравторанс" планирует закупить 110 новых автобусов. Отмечается, что 60 купленных машин будут работать на газе. На обновление автобусного парка в текущем году планируется потратить 2,17 млрд руб.

По данным экспертов, по итогам 2020 года парк "Пассажиравтотранса" увеличится на 7,5% от нынешнего уровня.

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