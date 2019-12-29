Для российских компаний будут созданы улучшенные условия.

Госзакупки за рубежом захотели жестко ограничить. С законопроектом выступил Минпромторг по поручению вице-премьера Юрия Борисова. Чиновник отвечает за развитие оборонно-промышленного комплекса, ритейла и энергетики. Однако документ еще не внесен на рассмотрение правительству. Об этом сообщили в "РБК".

Среди предложений - введение минимальной квоты по закупкам отечественных товаров и услуг. Заказчик будет создавать условия, выгодные для участия российским производителям и поставщикам. В частности, срок конкурсов будет продлеваться до тех пор, пока не появится заявка от представителей РФ. Если этого не произойдет, то конкурс будет считаться несостоявшимся. Заказчики будут устанавливать характеристики на основе соответствующих российских аналогов.

Ранее Piter.tv писал о том, что чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках.