Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках

Мужчину арестовали.

В Москве арестовали курирующего госзакупки чиновника МИД за откаты. Хамовнический суд Москвы взял под стражу Алексея Добровольского. Об этом сообщил "Коммерсантъ". Мужчина занимал в ведомстве должность начальника отдела организации госзакупок. Следствие считает, что он получал денежное вознаграждение за победу отдельных компаний в конкурсах. Специалисты на данный момент устанавливают точную сумму, которую получил чиновник. За четыре года работы Добровольского в МИДе, он заключил контракты на более чем 2 млрд рублей

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что подозреваемый не является дипломатом. Правоохранительным органам оказывают полное содействие в расследовании.

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