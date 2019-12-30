Российские власти хотят изменить разграничение территории с США в Беринговом проливе

Детали обсуждения пока неизвестны.

Российские власти задумались о том, чтобы изменить условия договора с США о разграничении территории в Беринговом проливе. Он был заключен в 1990-м году на невыгодных для СССР условиях. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что добиться пересмотра соглашения будет трудно.

Обсуждение прошло в профильных комитетах Совета Федерации совместно с МИД, Минсельхоза и ФСБ. Спустя 30 лет в России договор так и не был ратифицирован, поэтому исполняется на временной основе. В США, наоборот, документ ратифицировали сразу же, так как для второй стороны он был выгоден.

"Силовой метод решения вопроса невозможен. Международный арбитраж мог бы укрепить позицию России, но США могут проигнорировать нежелательный вердикт. Однако сам факт того, что ситуацию обсуждают в СФ, говорит о том, что Россия не готова поступиться своими интересами и ищет пути для усиления своей позиции", — отметили эксперты.

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