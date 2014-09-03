Такой мегапроект может сделать The Boring Company "самым невероятным новатором в области инфраструктуры".

Соединяющий Россию и США через Берингов пролив тоннель реально построить меньше чем за восемь лет. Такой информацией через собственный Telegram-канал поделился официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник объяснил, что на реализацию проекта потребуется менее восьми миллиардов долларов.

Представьте, что вы соедините США и Россию, Америку и Афро-Евразию тоннелем Путина-Трампа - 70-мильным путем, символизирующим единство... РФПИ уже инвестировал и построил первый в истории железнодорожный мост между Россией и Китаем. Пришло время сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты. Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Однако стоимость такого тоннеля при возведении традиционными методами составляет более 65 миллиардов долларов. При помощи современной технологии от компании The Boring Company, созданной миллиардером Илоном Маском, занимающейся инфраструктурными проектами и строительством тоннелей, цена резко упадет. Проложенный через такой тоннель грузовой железнодорожный маршрут откроет путь для американско-российской разработки ресурсов, а двусторонние проекты помогут Вашингтону и Москве создавать рабочие места и стимулировать экономическую систему.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Kirill A. Dmitriev