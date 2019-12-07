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В Курортном районе река Сестра вышла из берегов
Сегодня, 7:01
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lesjasap

В Курортном районе река Сестра вышла из берегов

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Затопило три СНТ.

В Курортном районе Петербурга река Сестра вышла из берегов. Об этом сообщили местные жители. Они рассказали, что подтопленными оказались тетритории СНТ "Лесное", "Речное" и "Приречное". В "Лесном" наиболее сложна ситуация. Жители не могут въехать и выехать из домов. 

Из Речного пока еще можно выехать, если не бояться, а по дороге из Лесного уже не проехать даже на внедорожнике

прокомментировали петербуржцы

Очевидцы рассказали, что в последние года подобная ситуация нередка. Река переполняется ежегодно, однако обычно это происходит в весенний период времени. Из-за теплой зимы паводки немного сместились. Старожилы вспомнили, что раньше наводнения такого масштаба происходили раз в десятилетие.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге закрывают дамбу из-за угрозы наводнения.

Фото: Мегаполис
 

Теги: курортный район, река вышла из берегов, река сестра, снт, снт лесное
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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