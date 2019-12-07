В Курортном районе река Сестра вышла из берегов

Затопило три СНТ.

В Курортном районе Петербурга река Сестра вышла из берегов. Об этом сообщили местные жители. Они рассказали, что подтопленными оказались тетритории СНТ "Лесное", "Речное" и "Приречное". В "Лесном" наиболее сложна ситуация. Жители не могут въехать и выехать из домов.

Из Речного пока еще можно выехать, если не бояться, а по дороге из Лесного уже не проехать даже на внедорожнике прокомментировали петербуржцы

Очевидцы рассказали, что в последние года подобная ситуация нередка. Река переполняется ежегодно, однако обычно это происходит в весенний период времени. Из-за теплой зимы паводки немного сместились. Старожилы вспомнили, что раньше наводнения такого масштаба происходили раз в десятилетие.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге закрывают дамбу из-за угрозы наводнения.

Фото: Мегаполис

