Известно, что изменения будут значительными на период с 30 марта до 5 апреля.

В пятницу, 27 марта, стало известно о том, что в Ленобласти изменится расписание движения пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Известно, что изменения коснутся периода с 30 марта до 5 апреля. Перевозчик отметил, что подробная информация появится позже на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании www.ppk-piter.ru.

Напомним, что в Северной столице в связи с тем, что неделя с 30 марта по 05 апреля 2020 года объявлена нерабочей, наземный городской и пригородный пассажирский транспорт Петербурга будет работать по измененным графикам.

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