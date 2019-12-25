В Петербурге коронавирусом заразился полковник ФСБ

Недомогание 43-летний полковник почувствовал вечером 24 марта.

Один из высокопоставленных сотрудников управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти заразился коронавирусом. При этом, ехать в больницу Боткина отказался. Об этом сообщил 47News.

Недомогание 43-летний полковник почувствовал вечером 24 марта. Сразу после этого он вернулся домой и вызвал врача, тест на коронавирус оказался положительным. Мужчина отказался от госпитализации и решил лечить легкую форму заболевания дома.

На работу полковник ездил на машине, за границей не был. Теперь на вирус проверяют всю его семью, а коллег по работе (более 30 человек) отправили на самоизоляцию.

В Петербурге выявлены 22 нарушителя карантина.

Фото: Piter.TV