В Петербурге коронавирусом заразился полковник ФСБ

Один из высокопоставленных сотрудников управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти заразился коронавирусом. При этом, ехать в больницу Боткина отказался. Об этом сообщил 47News.
Недомогание 43-летний полковник почувствовал вечером 24 марта. Сразу после этого он вернулся домой и вызвал врача, тест на коронавирус оказался положительным. Мужчина отказался от госпитализации и решил лечить легкую форму заболевания дома.
На работу полковник ездил на машине, за границей не был. Теперь на вирус проверяют всю его семью, а коллег по работе (более 30 человек) отправили на самоизоляцию.
В Петербурге выявлены 22 нарушителя карантина.
Фото: Piter.TV
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