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В Петербурге коронавирусом заразился полковник ФСБ
Сегодня, 9:44
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nastya960

В Петербурге коронавирусом заразился полковник ФСБ

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Недомогание 43-летний полковник почувствовал вечером 24 марта.

Один из высокопоставленных сотрудников управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти заразился коронавирусом. При этом, ехать в больницу Боткина отказался. Об этом сообщил 47News.

Недомогание 43-летний полковник почувствовал вечером 24 марта. Сразу после этого он вернулся домой и вызвал врача, тест на коронавирус оказался положительным. Мужчина отказался от госпитализации и решил лечить легкую форму заболевания дома.

На работу полковник ездил на машине, за границей не был. Теперь на вирус проверяют всю его семью, а коллег по работе (более 30 человек) отправили на самоизоляцию.  

В Петербурге выявлены 22 нарушителя карантина.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, фсб
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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