В Петербурге выявлены 22 нарушителя карантина

Нарушители выявлены после проверки соблюдения гражданами режима самоизоляции.

Сегодня, 27-го марта, стало известно о выявлении 22-х человек, нарушивших режим самоизоляции по подозрению коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу, сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Роспотребнадзора была проведена проверка условий соблюдения мер самоизоляции. Во время проверки были выявлены 22 факта несоблюдения условий самоизоляции в домашних условиях. Нарушителям даны постановления об обязательном соблюдении домашнего карантина.

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