Пять тысяч человек ждут анализа на коронавирус в Петербурге

Об этом губернатор заявил на своей официальной странице.

В настоящее время около пяти тысяч человек в Петербурге ожидают проверки на коронавирсную инфекцию. Этой информацией Александр Беглов поделился на своей официальной странице Вконтакте.

Губернатор отметил, что развитие событий по распространению инфекции полностью завиcит от самих горожан. Можно, по его словам, общими усилиями свести риски к минимуму, либо пойти по тяжелому итальянскому сценарию.

Ранее мы писали, что в Петербурге создали онлайн программу для выявления признаков заболевания.

Фото: gov.spb.com