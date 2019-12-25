В Петербурге разработали онлайн-программу по выявлению признаков заболевания коронавирусом

Образовательная программа составлена на основе рекомендаций ВОЗ.

Мобильное приложение "Здоровье.ру" запустило онлайн-программу, посвященную коронавирусу. В нем можно оценить риск заражения вирусом, а также получить персональные рекомендации по профилактике.

Как рассказали Piter.TV, приложение было разработано ведущими врачами Петербурга при поддержке Минздрава РФ, Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины и Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.

В приложении пользователи могут вести дневник здоровья, который при наличии тревожных симптомов подскажет, когда стоит обратиться к врачу. Также доступен образовательный курс по тому, кому нужно сдавать анализ на коронавирус, рекомендациям по уборке дома и другом.

Приложение является бесплатным.

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