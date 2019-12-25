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В Петербурге разработали онлайн-программу по выявлению признаков заболевания коронавирусом
Сегодня, 18:01
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nadezhda_sib

В Петербурге разработали онлайн-программу по выявлению признаков заболевания коронавирусом

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Образовательная программа составлена на основе рекомендаций ВОЗ.

Мобильное приложение "Здоровье.ру" запустило онлайн-программу, посвященную коронавирусу. В нем можно оценить риск заражения вирусом, а также получить персональные рекомендации по профилактике.

Как рассказали Piter.TV, приложение было разработано ведущими врачами Петербурга при поддержке Минздрава РФ, Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины и Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.

В приложении пользователи могут вести дневник здоровья, который при наличии тревожных симптомов подскажет, когда стоит обратиться к врачу. Также доступен образовательный курс по тому, кому нужно сдавать анализ на коронавирус, рекомендациям по уборке дома и другом.

Приложение является бесплатным. 

Ранее Роспотребнадзор рассказал, чем отличается коронавирус от гриппа. 

Фото: pixabay.com 

Теги: коронавирус, приложение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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