Роспотребнадзор рассказал, чем отличается коронавирус от гриппа

Однако есть и сходства.

Роспотребнадзор объяснил, в чем отличия коронавируса от гриппа на официальном сайте ведомства в субботу, 14 марта.

Поначалу два заболевания можно спутать, они схожи по симптомам, передаются контактным и воздушно-капельным путями. Профилактика тоже одинаковая – гигиена рук и соблюдение дыхательного этикета.

Однако различий больше. Так, коронавирус распространяется медленнее гриппа. Дети менее подвержены коронавирусу, также новая болезнь вызывает куда больше смертей, чем обычный грипп.

Ранее мы писали, что главный пульмонолог страны рассказал об этапах заражения COVID-19.