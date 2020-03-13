Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны. Роспотребнадзор призвал проводить дезинфекцию телефонов, чтобы избежать заражения коронавирусом.
- Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей инфекций, - сказано в пресс-релизе ведомства.
Среди инфекций может быть грипп, другие вирусы и коронавирусная инфекция COVID-19.
В Роспотребнадзоре объяснили опасность тем, что смартфоны часто передают из рук в руки, а также подносят к лицу, носят в туалет.
Чтобы избежать заражения, следует обрабатывать смартфон антисептическими средствами — после работы или в конце дня.
Для дезинфекции можно использовать салфетки на основе спирта или хлоргексидин.
Ранее в России 8 человек с короновирусом выздоровели и выписаны.
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