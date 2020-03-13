Для дезинфекции можно использовать салфетки на основе спирта или хлоргексидин.

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны. Роспотребнадзор призвал проводить дезинфекцию телефонов, чтобы избежать заражения коронавирусом.

- Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей инфекций, - сказано в пресс-релизе ведомства.

Среди инфекций может быть грипп, другие вирусы и коронавирусная инфекция COVID-19.

В Роспотребнадзоре объяснили опасность тем, что смартфоны часто передают из рук в руки, а также подносят к лицу, носят в туалет.

Чтобы избежать заражения, следует обрабатывать смартфон антисептическими средствами — после работы или в конце дня.

Для дезинфекции можно использовать салфетки на основе спирта или хлоргексидин.

Ранее в России 8 человек с короновирусом выздоровели и выписаны.