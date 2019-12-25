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В Ленобласти до среды обещают сильный ветер и гололед
Сегодня, 15:16
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В Ленобласти до среды обещают сильный ветер и гололед

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Водителей предупреждают о повышенной опасности на дорогах.

В ближайшие три дня в Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В понедельник, 15 ноября, обещают мокрый снег и гололедицу. На севере возможно усиление ветра до 12 м/с. Во вторник, 16 ноября, дороги покроются льдом. Кроме того, порывы ветра будут достигать 15 м/с. В среду обещают похолодание. 

В связи с ухудшением погоды сотрудники МЧС просят горожан не передвигаться под неустойчивыми конструкциями и деревьями. Водителям рекомендуют быть предельно осторожными и соблюдать скоростной режим.

Ранее на Piter.tv сообщили, что главный синоптик Петербурга предупредил, что зима будет снежной.

Фото: Pexels

Теги: климат, ленобласть, мчс, непогода, природа
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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