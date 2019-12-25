В Ленобласти до среды обещают сильный ветер и гололед

Водителей предупреждают о повышенной опасности на дорогах.

В ближайшие три дня в Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В понедельник, 15 ноября, обещают мокрый снег и гололедицу. На севере возможно усиление ветра до 12 м/с. Во вторник, 16 ноября, дороги покроются льдом. Кроме того, порывы ветра будут достигать 15 м/с. В среду обещают похолодание.

В связи с ухудшением погоды сотрудники МЧС просят горожан не передвигаться под неустойчивыми конструкциями и деревьями. Водителям рекомендуют быть предельно осторожными и соблюдать скоростной режим.

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