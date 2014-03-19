Главный синоптик Петербурга предупредил, что зима будет снежной

По мнению синоптика, отклонения от традиционных значений зимой будут незначительными.

В четверг, 11 ноября, главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил "РБК Петербург", что предстоящая зима в Северной столице будет снежной.

Начальник городского Гидрометцентра отметил, что отклонения от традиционных значений зимой будут незначительными, всего до 2 градусов выше нормы. Однако предсказать погоду в Новогоднюю ночь пока нельзя. Затруднят прогноз проходящие с Атлантики циклоны. Колесов уточнил, что бывает так, что в Ленинградской области за Волховом стоит зимняя снежная погода, а здесь, у залива в Петербурге, слякоть и снега практически нет.

В среднем температура в декабре составит всего -4,6 градуса. Стоит помнить, что погода изменчива.

Ранее мы писали, что в пятницу в Петербурге вновь пройдут дожди.

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