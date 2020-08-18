В пятницу в Петербурге вновь пройдут дожди

Температура воздуха составит +4…+6 градусов.

В пятницу, 12 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем в городе пройдут умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха в Петербурге в течение суток составит +4…+6 градусов. Ветер подует с запада, северо-запада умеренный. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться.

Ранее мы писали, что Новый год в Петербурге может пройти без снега.

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