В Ленобласти будут судить стоматолога, по вине которого ребенок проглотил инструмент

Мальчику пришлось обратиться в больницу, где у него извлекли посторонний предмет.

В Ленобласти перед судом предстанет врач-стоматолог, которого обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 17 января. При оказании услуг врач оставил в ротовой полости 12-летнего мальчика медицинский инструмент для расширения корневых каналов. В результате ребенку пришлось обратиться в детскую клиническую больницу, где у него извлекли посторонний предмет.

В отношении стоматолога было возбуждено уголовное дело. Его направили в суд для рассмотрения по существу.

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