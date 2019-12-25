В Приозерске 12-летний школьник проглотил инструмент для расширения корневых каналов

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следственный отдел по городу Приозерск СУ СК РФ по Ленобласти возбудил уголовное дело после травмирования 12-летнего школьника в стоматологическом отделении межрайонной больницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 17 января. При оказании услуг в ротовой полости ребенка оказался медицинский инструмент для расширения корневых каналов. В результате мальчик проглотил его. На следующий день посторонний предмет был извлечен из организма потерпевшего.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Расследование продолжается. Изъята медицинская документация, назначен комплекс судебных экспертиз.

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