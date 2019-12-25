В Петербурге малыш отравился бабушкиными таблетками

Малыша доставили в больницу из квартиры дома № 14/2 на улице Софьи Ковалевской.

В среду, 19 февраля, стало известно о том, что в Петербурге четырёхлетний малыш отравился бабушкиными таблетками. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как оказалось, ребёнок съел таблетки по недосмотру. Медикаменты были оставлены бабушкой на столе. В итоге ребёнка увезли доставили в больницу. Медики оценивают её состояние как тяжелое.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржца задержали за заказ психотропов от сонливости.

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