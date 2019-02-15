Петербуржца задержали за заказ психотропов от сонливости

В России этот препарат считается наркотиком.

Петербуржец стал подозреваемым по уголовному делу после того, как забрал с почты очередную посылку с таблетками. Они в России считаются наркотиком. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Оперативники из отдела по контролю за оборотом наркотиков вместе с сотрудниками северо-западной оперативной таможни 17 февраля нашли контрабандиста. Уроженец Чудово забрал с почты на Каменноостровском посылку с психостимуляторами, которые лечат сонливость. В остальных странах СНГ вопросов к данным таблеткам не возникает, но в России покупать этот препарат запрещено.

В отношении мужчину возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.

Ранее школьница в Петербурге отравилась лекарствами из аптечки.

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