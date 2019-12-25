В Петербурге с начала года изъяли более 126 кг запрещенных веществ

Также собравшиеся отметили, что вызывает опасение общее число наркопотребителей.

В Петербурге состоялось заседание Координационного совещания руководителей правоохранительных органов города, на котором обсуждены результаты работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Как рассказал первый заместитель прокурора Петербурга Виктор Винецкий, из 54 340 преступлений, зарегистрированных в Петербурге в 2024 году, 10% (5 521) составляют преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, из которых 1 871 совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

С начала 2024 года из незаконного оборота изъято более 126 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

На 23,8% увеличилось число выявленных преступлений, совершенных в составе группы лиц по предварительному сговору, пресечена деятельность 8 наркопритонов.

Также собравшиеся отметили, что вызывает опасение общее число наркопотребителей. По сведениям Роспотребнадзора по Петербургу, в текущем году количество доставленных в лечебные учреждения с отравлениями наркотиками и психодислептиками составило 3 850 человек, из них с летальным исходом – 366 граждан.

Ранее на Piter.tv: Семейная пара из южных регионов распространяла наркотики в Петербурге.

Фото: прокуратура СПб