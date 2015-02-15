Семейная пара из южных регионов распространяла наркотики в Петербурге

При личном в портфеле у женщины были обнаружены и изъяты 18 свертков из прозрачного полимерного материала с порошкообразным веществом белого цвета.

Полиция Петербурга задержала семейную пару из южных регионов, которая распространяла наркотики на территории Северной столицы. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 3 ноября у дома 72 по Светлановскому проспекту нарядом ППС были замечены мужчина и женщина, которые подозрительно себя вели, а при приближении сотрудников полиции у мужчины из рук выпал сверток с неизвестным веществом. Пару задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Задержанными оказались 37 летний мужчина и его 33-летняя супруга, оба выходцы из южного региона России.

При личном в портфеле у женщины были обнаружены и изъяты 18 свертков из прозрачного полимерного материала с порошкообразным веществом белого цвета.

В квартире подозреваемых на улице Руднева полицейские обнаружили и изъяли еще около 250 грамм порошкообразного вещества белого цвета, упакованного в полиэтиленовый пакет с комплементарной застежкой. Экспертиза показала, что это психотроп.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее у 43-летнего петербуржца изъяли гашиш и кокаин.

Фото: Piter.tv