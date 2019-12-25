В Ленобласти 28 декабря ожидается до -7 градусов мороза

В ночь на понедельник планируется еще холоднее.

Опубликован прогноз погоды в Ленинградской области на предстоящий понедельник. Информация опубликована пресс-службой регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, 28 декабря в 47 регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью – без осадков, в конце дня на западе местами может выпасть небольшой снег. Ветер – юго-восточный, южный 7-12 м/с, ночью на востоке – 3-8 м/с.

Ночная температура воздуха на западе региона составит -3...-8 градусов, на востоке -8...-13 градусов, местами может быть еще холоднее – до -17...-20 градусов. Днем потеплеет до -2...-7 градусов, на востоке местами до -10 градусов.

На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем меняться мало.

На ближайшие несколько дней в Ленобласти объявили штормовое предупреждение – в регионе ожидается метель. Последний понедельник года в Петербурге пройдет без осадков. На дорогах возможна гололедица.

Фото: Piter.tv