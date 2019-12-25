Последний понедельник года в Петербурге пройдет без осадков

На дорогах возможна гололедица.

Опубликован прогноз погоды в Петербурге на предстоящий понедельник, последний в 2020 году. Информацию предоставили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 28 декабря в Петербурге ожидается облачная с прояснением погода, существенных осадков не запланировано. Ветер примет южное, юго-восточное направления и будет дуть со скоростью в 7-12 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит -5...-7 градусов, днем станет чуть теплее – -2...-4 градуса. На дорогах гололедица, атмосферное давление будет ночью повышаться, днем меняться мало.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Новый год в Петербурге ожидается аномальная погода – возможны дожди.

Фото: Piter.tv