В последние дни декабря метель обрушится на Ленобласть. Штормовым предупреждением в воскресенье поделилась пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Так, спасатели напоминают, что 28 декабря на дорогах региона ожидается гололедица. Ее можно будет встретить местами и в два ближайших дня. Однако во вторник в отдельных районах 47 региона ожидается метель с порывами ветра до 15 м/с. На дорогах сложная обстановка, сообщают спасатели.
Погодная ситуация не улучшится и 30 декабря. В этот день в регионе прогнозируют метель, гололедицу и сложную обстановку на дорогах. Спасатели напоминают местным жителям и водителям, что необходимо быть осторожными.
Ранее мы сообщали, что последний понедельник года в Петербурге пройдет без осадков. На дорогах возможна гололедица.
Фото: Piter.tv
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