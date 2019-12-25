Спасатели напоминают местным жителям и водителям, что необходимо быть осторожными.

В последние дни декабря метель обрушится на Ленобласть. Штормовым предупреждением в воскресенье поделилась пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Так, спасатели напоминают, что 28 декабря на дорогах региона ожидается гололедица. Ее можно будет встретить местами и в два ближайших дня. Однако во вторник в отдельных районах 47 региона ожидается метель с порывами ветра до 15 м/с. На дорогах сложная обстановка, сообщают спасатели.

Погодная ситуация не улучшится и 30 декабря. В этот день в регионе прогнозируют метель, гололедицу и сложную обстановку на дорогах. Спасатели напоминают местным жителям и водителям, что необходимо быть осторожными.

Ранее мы сообщали, что последний понедельник года в Петербурге пройдет без осадков. На дорогах возможна гололедица.

Фото: Piter.tv