В Ленобласти 14 февраля выявили 190 новых случаев коронавируса

По данным оперштаба, всего в регионе было зафиксировано 33 593 больных коронавирусом.

По данным на 14 февраля, за прошедшие сутки специалисты выявили 190 новых случаев заболевания коронавирусом в Ленинградской области.

Всего в регионе заболело 33 593 человек, выздоровели – 29 863. По числу заболеваний за сутки лидируют Всеволожский, Гатчинский и Тихвинский районы.

Напомним, почти 44% коек для лечения ковидных пациентов осталось в Петербурге. Всего в городе развернуто более 10 тысяч коек.

Ранее мы писали, что стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге сейчас находятся на ИВЛ.

Фото: Piter.TV