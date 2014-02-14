В Ленобласти 14 февраля выявили 190 новых случаев коронавируса

По данным на 14 февраля, за прошедшие сутки специалисты выявили 190 новых случаев заболевания коронавирусом в Ленинградской области.
Всего в регионе заболело 33 593 человек, выздоровели – 29 863. По числу заболеваний за сутки лидируют Всеволожский, Гатчинский и Тихвинский районы.
Напомним, почти 44% коек для лечения ковидных пациентов осталось в Петербурге. Всего в городе развернуто более 10 тысяч коек.
Ранее мы писали, что стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге сейчас находятся на ИВЛ.
Фото: Piter.TV
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