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Почти 44% коек для лечения ковидных пациентов осталось в Петербурге
Сегодня, 21:57
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Почти 44% коек для лечения ковидных пациентов осталось в Петербурге

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Всего в городе развернуто более 10 тысяч коек.

В "ковидных" стационарах Петербурга свободно 43,7 % коечного фонда. Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 13 февраля, распространяемой пресс-службой правительства города.

Так, сообщается, что по данным на субботу, свободны 4 652 койки. Всего в городе развернуто более 10 тысяч коек.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге развернуто 10 650 коек для лечения больных с COVID-19 и пневмониями. Из них свободны 4 652 (43,7 %). 15 февраля 2020 года лечить больных с COVID-19 закончат три федеральных стационара и часть Детской больницы №5 им. Н.Ф. Филатова.

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19  

В Петербурге продолжат возвращать к плановой работе перепрофилированные под "ковид" стационары. В Смольном уже составили график перевода медучреждений.

Фото: Piter.tv 

Теги: коечный фонд, коронавирус
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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