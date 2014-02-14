Почти 44% коек для лечения ковидных пациентов осталось в Петербурге

Всего в городе развернуто более 10 тысяч коек.

В "ковидных" стационарах Петербурга свободно 43,7 % коечного фонда. Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 13 февраля, распространяемой пресс-службой правительства города.

Так, сообщается, что по данным на субботу, свободны 4 652 койки. Всего в городе развернуто более 10 тысяч коек.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге развернуто 10 650 коек для лечения больных с COVID-19 и пневмониями. Из них свободны 4 652 (43,7 %). 15 февраля 2020 года лечить больных с COVID-19 закончат три федеральных стационара и часть Детской больницы №5 им. Н.Ф. Филатова. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

В Петербурге продолжат возвращать к плановой работе перепрофилированные под "ковид" стационары. В Смольном уже составили график перевода медучреждений.

Фото: Piter.tv