В Смольном разработали график возвращения перепрофилированных стационаров к плановой работе

Количество свободных коек для больных коронавирусом увеличилось до 43%.

В Петербурге продолжат возвращать к плановой работе перепрофилированные под "ковид" стационары. В Смольном уже составили график перевода медучреждений, сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

С 15 февраля возобновят оказание плановой и экстренной помощи федеральные стационары — Военно-медицинская Академия имени С.М.Кирова и НМИЦ им. Алмазова (150 коек). Также пациентов начнет принимать Филатовская больница по своему профилю (198 коек). С 15 февраля 7-й павильон временного госпиталя в "Ленэкспо" прекратит свою работу.

С 22 февраля штатному режиму вернутся НИИ фтизиопульмонологии, Городская многопрофильная больница №2, клиническая больница святителя Луки, Городская больница №33, психиатрическая больница № 1 им. П.П.Кащенко.

С 1 марта — Окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова, больница Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова и Александровская больница (281 койка).

На данный момент в Петербурге свободны 43% коек для больных с коронавирусом и пневмониями.

Фото: Piter.TV