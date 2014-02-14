Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге сейчас находятся на ИВЛ

Наблюдается повышение доли тяжелых больных.

Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге находятся на ИВЛ на текущий момент. Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 13 февраля, распространяемой пресс-службой правительства города.

По данным на субботу, на ИВЛ находятся 260 пациентов, доля тяжелых больных составляет 25%. Для сравнения, ранее эта доля составляла 23,1%.

В городских стационарах, перепрофилированных под COVID-19, доля тяжелых больных составляет 25%. В декабре 2020 года эта доля составляла 23,1%. На ИВЛ находятся 260 пациентов – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv