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Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге сейчас находятся на ИВЛ
Сегодня, 21:50
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Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге сейчас находятся на ИВЛ

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Наблюдается повышение доли тяжелых больных.

Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге находятся на ИВЛ на текущий момент. Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 13 февраля, распространяемой пресс-службой правительства города.

По данным на субботу, на ИВЛ находятся 260 пациентов, доля тяжелых больных составляет 25%. Для сравнения, ранее эта доля составляла 23,1%.

В городских стационарах, перепрофилированных под COVID-19, доля тяжелых больных составляет 25%. В декабре 2020 года эта доля составляла 23,1%. На ИВЛ находятся 260 пациентов

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv 

Теги: ивл, коронавирус, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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