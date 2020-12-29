В городе находятся более 2 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге находятся на ИВЛ. Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 17 января, распространяемой пресс-службой правительства.

По данным на воскресенье, на ИВЛ находятся 372 пациента, доля тяжелых больных составляет 23%. В городе находятся более 2 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

Доля тяжелых больных в стационарах сегодня - 23 процента. На ИВЛ находятся 372 пациента. Всего в стационарах, перепрофилированных под COVID-19, в наличии 2 157 аппаратов ИВЛ. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv