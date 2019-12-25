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В Ленинградском зоопарке лось Денис принял освежающий душ
Сегодня, 17:10
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В Ленинградском зоопарке лось Денис принял освежающий душ

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По словам сотрудников сотрудники, Денис очень ласковый и добрый зверь, но иногда может показать всем свой крутой нрав. 

В воскресенье, 20 июня, очевидцы сняли видео, где в Ленинградском зоопарке лось Денис принимает душ. В Петербурге и Ленобласти последние дни аномально жарко если жители спасаются от жары в тени или у водоемов, то в зоопарке животных спасают от зноя прохладительными водными процедурами.

Лось на опубликованном в сети видео принимает освежающий душ. Животное зовут Денис, он находится в зоопарке с 2011 года. По словам сотрудников сотрудники, Денис очень ласковый и добрый зверь, но иногда может показать всем свой крутой нрав. 

Недавно мы информировали о том, что в Ленобласти МЧС объявило третий класс пожароопасности. В районах -  Приозерском, Кингисеппском, Сланцевском, Киришском, Подпорожском и Лодейнопольском - объявлен 4 класс пожароопасности. 

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге закроют Ботанический сад на три дня из-за жары.

Фото: pixabay 

Теги: аномальная жара, зоопарк, лось
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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