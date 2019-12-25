В Ленинградском зоопарке лось Денис принял освежающий душ

По словам сотрудников сотрудники, Денис очень ласковый и добрый зверь, но иногда может показать всем свой крутой нрав.

В воскресенье, 20 июня, очевидцы сняли видео, где в Ленинградском зоопарке лось Денис принимает душ. В Петербурге и Ленобласти последние дни аномально жарко если жители спасаются от жары в тени или у водоемов, то в зоопарке животных спасают от зноя прохладительными водными процедурами.

Лось на опубликованном в сети видео принимает освежающий душ. Животное зовут Денис, он находится в зоопарке с 2011 года. По словам сотрудников сотрудники, Денис очень ласковый и добрый зверь, но иногда может показать всем свой крутой нрав.

Недавно мы информировали о том, что в Ленобласти МЧС объявило третий класс пожароопасности. В районах - Приозерском, Кингисеппском, Сланцевском, Киришском, Подпорожском и Лодейнопольском - объявлен 4 класс пожароопасности.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге закроют Ботанический сад на три дня из-за жары.

Фото: pixabay