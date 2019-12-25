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В Ленобласти МЧС объявило третий класс пожароопасности
Сегодня, 14:57
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В Ленобласти МЧС объявило третий класс пожароопасности

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В районах -  Приозерском, Кингисеппском, Сланцевском, Киришском, Подпорожском и Лодейнопольском - объявлен 4 класс пожароопасности. 

В воскресенье, 20 июня, синоптики сообщили о повышение температуры в течение всей следующей недели в Ленобласти. Особенно жарко будет во вторник, 22 июня. Столбики термометров могут подняться до отметки в +36 градусов.  

В связи с этим на территории ленинградской области объявили 3 класс пожароопасности. В районах -  Приозерском, Кингисеппском, Сланцевском, Киришском, Подпорожском и Лодейнопольском - объявлен 4 класс пожароопасности. 

Управление МЧС России предупреждает о высокой опасности длительного нахождения под палящим солнцем. Рекомендуется пить большое количество воды, чтобы избежать перегрева и внимательно относиться к своему здоровью в эти дни.

Ранее мы сообщали, что петербург в воскресенье может обновить погодный рекорд 2006 года.

Фото: pixabay.com

Теги: аномальная жара, погода, пожароопасный сезон
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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