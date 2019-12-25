В Ленинградской области отмечены 109 новых случаев COVID-19

Официальная статистика заболеваемости коронавирусом в Ленобласти остаётся на одном уровне.

Роспотребнадзор выпустил обновлённую сводку заболеваемости и смертности от коронавируса в Ленинградской области с данными на 17 июня. По информации ведомства, за прошедший день в регионе выявили 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Это всего на один случай меньше официальных данных за предыдущий день. Итого по данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, с начала пандемии в Ленобласти заболели 46886 человек, выздоровели - 43320.

16 июня наибольшее количество заражённых отметили в Тихвине - 11, Луге - 4, Лодейном Поле - 4, Киришах - 8, Коммунаре - 4, Гатчине - 4, Светогорске - 4, Кудрово - 6, Всеволожске - 8, Бокситогорске - 4. В различных населённых пунктах ленинградской области продолжают отмечать по 1-3 новых случаев.

В связи с увеличившимся количеством заболевших город Сосновый Бор был добавлен в "красную коронавирусную зону" Ленобласти. Однако губернатор Александр Дрозденко сообщил, что обязательной вакцинации в регионе не планируется.

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