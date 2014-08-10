Закон будет действовать в стране с 2026 года.

На территории Латвии власти введут повышенный НДС (до 21 процента) на книги и прессу, распространяемую на русском языке. Соответствующий законопроект одобрили местные депутаты. Представители Сейма проголосовали за увеличение налога на добавленную стоимость к указанным категориям товаров. Правки вступят в законную силу с начала 2026 года. Соответствующее заявление сделали прибалтийские журналисты с государственного телевидения и радиослужбы LSM. В СМИ уточнили, что изменения затронут не только бумажный, но и электронный формат изданий.

Напомним, что на товары в данной категории сейчас действует сниженная ставка налога в размере пяти процентов. Такую ставку правительство сохранит только на продукцию, которая издается на языках стран - участниц Европейской экономической зоны (ЕС), Организации экономического сотрудничества и развития, а также государств - кандидатов в Европейский союз.

Ранее, в июне 2024 года официальный представитель российской делегации Илья Бармин в рамках выступления на 56-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве говорил аудитории, что в регионе процветает откровенная русофобия. Дипломат добавил, что такие прибалтийские республики, как Латвия, Литва и Эстония, на текущий момент превратились в полицейские государства. Там значительной части населения законодательно запрещено говорить, работать, учиться на родном для них русском языке.

Латвийский бизнесмен, задержанный в Петербурге, попросил убежище.

Фото: pxhere.com