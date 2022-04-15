Латвийский бизнесмен, задержанный в Петербурге, попросил убежище

Задержанный основатель логистической фирмы заявил о давлении Литвы и ищет защиту в России.

Учредитель компании Overseas Baltic Александр Гордеев, задержанный в Петербурге по запросу Интерпола, обратился в Генпрокуратуру России с просьбой предоставить ему убежище. Об этом пишет ТАСС.

По данным защиты, Гордеев имеет статус негражданина Латвии и не обладает гражданством Литвы, однако именно литовские структуры инициировали его розыск. Адвокат Дарья Руденко заявила, что основания преследования, по мнению её доверителя, не связаны с уголовно значимыми обстоятельствами и используются для давления в коммерческом споре.

Юрист подчеркнула, что Гордеев вёл деятельность на территории Литвы легально, но стал участником конфликта с предпринимателем из Швеции. Защита утверждает, что инициатор разбирательств заключил коррупционный сговор с литовскими правоохранителями, что привело к возбуждению дела, которое бизнесмен считает инструментом рейдерства.

Дополнительно, по словам адвоката, ситуацию осложняет то, что Гордеев публично поддерживал российских военнослужащих, что, как заявляет сторона защиты, повышает для него риски в случае выдачи.

Адвокат указала, что срок давности по делу истёк, а прекращение действия российско-литовского договора о правовой помощи с января 2025 года, по её мнению, исключает возможность его передачи Литве.

Фото: Piter.tv