В Латвии отменили присвоение статуса неграждан новорожденным

Теперь все новорожденные будут получать латвийские паспорта.

В Латвии отменили автоматическое присвоение статуса неграждан новорожденным. С 1 января 2020 года детям будет предоставляться латвийский паспорт и гражданство государства. Исключением станут случаи, в которых родители самостоятельно примут решение о получении ребенком другого гражданства.

Среди неграждан, проживающих в Латвии, большинство составляет русскоязычное население. В 2018 году статус неграждан присвоен 33 детям, в 2017 году - 51 ребенку. Новый закон является инициативой экс-президента Раймонда Вейониса. Сейм Латвии принял законопроект в октябре 2019 года. Бывший руководитель страны замечал, что гражданство должно предоставляться автоматически, чтобы избежать появления новых неграждан.

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