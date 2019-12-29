В Латвии будут блокировать "Яндекс.Такси"

Приложение не зарегистрировалось в этой стране

Власти Латвии сообщили о решении заблокировать "Яндекс.Такси". Причина: предприятие не зарегистрировалось в дирекции автотранспорта в положенный срок. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на ведомство.

- Те, кто не зарегистрирован, не могут предоставлять свои услуги в Латвии, - прокомментировали в дирекции.

"Яндекс.Такси" должны были зарегистрироваться до 22 января. Теперь дирекция обратилась ко всем предпринимателям с просьбой заблокировать приложение.

Ранее "Яндекс" посчитал стоимость приготовления блинов в Петербурге.