В ЛНР заявили о похищении сотрудника Народной милиции украинскими военными

Военнослужащий сообщил о подозрительной активности в лесополосе, пошел разведать обстановку, после чего перестал выходить на связь.

Диверсанты Вооруженных- сил Украины похитили сотрудника Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили официальный представитель НМ самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Инцидент произошел накануне на маршруте патрулирования в районе Светлодарской дуги. По информации ведомства, военнослужащий сообщил о подозрительной активности в лесополосе. Не дожидаясь подкрепления, он пошел разведать обстановку, после чего перестал выходить на связь.

Он подставил себя под удар, однако, вероятно предотвратил дальнейшее продвижение диверсантов противника в глубину республики. Иван Филипоненко, официальный представитель НМ ЛНР

В ведомстве отметили, действия военнослужащих ВСУ противоречат соглашениям по контролю за соблюдением действующего перемирия, которыми запрещаются разведывательно-диверсионные мероприятия.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Донбассе скопилось 120 тысяч украинских военных.

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