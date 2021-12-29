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В ЛНР заявили о похищении сотрудника Народной милиции украинскими военными
Сегодня, 10:56
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В ЛНР заявили о похищении сотрудника Народной милиции украинскими военными

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Военнослужащий сообщил о подозрительной активности в лесополосе, пошел разведать обстановку, после чего перестал выходить на связь.

Диверсанты Вооруженных- сил Украины похитили сотрудника Народной милиции ЛНР.  Об этом сообщили официальный представитель НМ самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Инцидент произошел накануне на маршруте патрулирования в районе Светлодарской дуги. По информации ведомства, военнослужащий сообщил о подозрительной активности в лесополосе. Не дожидаясь подкрепления, он пошел разведать обстановку, после чего перестал выходить на связь.

Он подставил себя под удар, однако, вероятно предотвратил дальнейшее продвижение диверсантов противника в глубину республики.

Иван Филипоненко, официальный представитель НМ ЛНР

В ведомстве отметили, действия военнослужащих ВСУ противоречат соглашениям по контролю за соблюдением действующего перемирия, которыми запрещаются разведывательно-диверсионные мероприятия.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Донбассе скопилось 120 тысяч украинских военных.

Фото: pixabay.com

Теги: всу, лнр, народная милиция, похищение
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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