В ЛНР заявили о похищении сотрудника Народной милиции украинскими военными

Диверсанты Вооруженных- сил Украины похитили сотрудника Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили официальный представитель НМ самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Инцидент произошел накануне на маршруте патрулирования в районе Светлодарской дуги. По информации ведомства, военнослужащий сообщил о подозрительной активности в лесополосе. Не дожидаясь подкрепления, он пошел разведать обстановку, после чего перестал выходить на связь.
Он подставил себя под удар, однако, вероятно предотвратил дальнейшее продвижение диверсантов противника в глубину республики.
Иван Филипоненко, официальный представитель НМ ЛНР
В ведомстве отметили, действия военнослужащих ВСУ противоречат соглашениям по контролю за соблюдением действующего перемирия, которыми запрещаются разведывательно-диверсионные мероприятия.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Донбассе скопилось 120 тысяч украинских военных.
Фото: pixabay.com
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